Тристранката не постигна съгласие за здравните осигуровки по време на майчинство

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Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие относно законопроекта на Венко Сабрутев и група народни представители от „Продължаваме промяната“ за това държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство. В момента работодателите плащат здравните осигуровки на служителите в отпуск по майчинство, припомня БТА.

Според Венко Сабрутев предложението ще бъде добро за работодателите, особено за микро- и малкия бизнес. По думите му финансовата тежест, свързана със здравните осигуровки, е причина някои работодатели да избягват да наемат млади жени на работа.

Добрин Иванов каза, че Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя законопроекта. Социалната политика е ангажимент на държавата и на бюджета, посочи той. Той обясни, че работодателят има задължение да пази работното място на майката до нейното завръщане след отпуска по майчинство, като през това време ѝ заплаща здравните осигуровки, но също така трябва да наеме и друг служител на нейно място. Иванов обърна внимание и на допълнителния платен годишен отпуск по време на майчинството.

Мария Минчева каза, че Българската стопанска камара дава принципна подкрепа за законопроекта. По думите ѝ трябва да има по-широк дебат по темата за осигуровките.

Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България също подкрепят законопроекта.

Според Ася Гонева от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) работодателите говорят за тежест, която трябва да бъде поета от държавата. Тя посочи, че КНСБ не подкрепя законопроекта.

„Категорично сме против изкривяването на принципите“, заяви главният икономист на Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ Атанас Кацарчев.

Позиция против законопроекта изрази и социалният министър Наталия Ефремова. „Отново с едно такова едностранно текстче в закона се променя цялата логика на здравното осигуряване“, коментира тя. „Оказва се, че 26 евро тежат на работодателя, защото толкова е сумата, която се изплаща по време на майчинството като част от здравноосигурителната вноска“, посочи министърът. Ефремова каза, че не може да се прави аналог между заплащането на здравните осигуровки на пенсионерите и студентите и това на майките.

Няколко законопроекта бяха обсъдени днес на заседанието на НСТС. По всички тях не беше постигнато съгласие между социалните партньори.

Редактор "Екип на Петел",

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