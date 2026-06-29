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Тристранката се събира извънредно заради Бюджет 2026

29.06.2026 / 07:34 0

Пиксабей

Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на извънредно заседание в понеделник, 29 юни 2026 г., от 14:00 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет.

Основен акцент в дневния ред са ключовите финансови законопроекти, свързани с държавния бюджет за 2026 г., предаде "Дарик".

Социалните партньори – държава, работодатели и синдикати – ще обсъдят проектите на бюджетните закони за Националната здравноосигурителна каса, държавното обществено осигуряване и държавния бюджет на Република България.

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