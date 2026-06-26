Тристранката се събира на извънредно заседание в понеделник
Булфото
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе извънредно заседание в понеделник, 29 юни от 14.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.
В дневния ред на заседанието са включени проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. и на Държавния бюджет на Република България за 2026 г.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!