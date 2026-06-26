Тристранката се събира на извънредно заседание в понеделник

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Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе извънредно заседание в понеделник, 29 юни от 14.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

В дневния ред на заседанието са включени проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. и на Държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Редактор "Екип на Петел",

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