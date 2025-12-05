Тристранката заседава на 8 декември
05.12.2025
Булфото
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, 8 декември 2025 г., в сградата на Министерския съвет.
Предвиденият дневен ред включва разглеждане на:
- Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.
- Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.
- Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., съобщиха от пресслужбата на МС.
