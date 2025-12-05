Тристранката заседава на 8 декември

Булфото

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, 8 декември 2025 г., в сградата на Министерския съвет.

Предвиденият дневен ред включва разглеждане на:

Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., съобщиха от пресслужбата на МС.

