Тристранката заседава на 8 декември

05.12.2025 / 17:13 1

Булфото

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, 8 декември 2025 г., в сградата на Министерския съвет.

Предвиденият дневен ред включва разглеждане на: 

  • Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.
  • Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.
  • Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., съобщиха от пресслужбата на МС.

 

cron1 (преди 49 минути)
Рейтинг: 134337 | Одобрение: -18088
Орел, рак и щука, трудно ще се разберат...:devil:
