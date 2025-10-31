Трицона, калкан, меджид и попчета - сред най-стресираните видове в Черно море

Снимка: Petel.bg

Трицона, калкан, меджид и попчета са сред най-стресираните морски видове в Черно море. Това обобщи за Радио Варна и предаването "Новият ден" доц. Виолин Райков от Института по океанология в морската столица. Външните микробиологични, температурни и химични въздействия са причина за т. нар стрес екология, обясни още Райков. По думите му най-засегнати са организмите в крайбрежната зона, особено в по-плитките райони.

"Стрес екологията е ново направление в науката. Всеки организъм е подложен на всякакъв вид влияния, включително микробиологични и химично, и това влияе на молекулярно и на клетъчно ниво. При рибите, които изследваме ние, най-голям е проблемът с ензимните системи. които са повишени при едни и намалени при други, което е сигнал, че нещо не е наред. Трицоната, например, е доста стресирана, същото се отнася и за придънните видове - калкан и меджид", подчерта доц. Райков.

Изчезващи видове в Черно море винаги има, но се появяват нови. Някои видове попчета например ги няма на крайбрежието, а това отдаваме на навлизането на нови хищни видове, допълни доц. Райков.

По повод Международния ден на Черно море по традиция днес Институтът организира Ден на отворените врати до 16 часа днес.

СТЕМ училище в Института по океанология във Варна ще обучава деца от 8 до 15-годишна възраст по различни модули, съобщи още доц. Райков. Уроците започват през ноември с възпитаници на Средно училище "Любен Каравелов", съобщи доц. д-р Виолин Райков. Занятията са заимствани от методика в Съединените американски щати, а две учебни заведения в квартал "Аспарухово" и от СУ "Димчо Дебелянов" също ще се включат в тях, издаде доц. Райков.

