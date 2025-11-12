Тролейбус се заби в стълб тази вечер в София

снимка: Булфото

Тролейбус се е блъснал в електрически стълб вляво от пътното платно на булевард „ Княгиня Мария Луиза“ в София, в близост до улица „Опълченска“.

От Столичната дирекция на вътрешните работи потвърдиха за БТА, че има произшествие, но засега няма подробности за случая и информация за пострадали.

На място са екипи на полицията, движението е затруднено, трафикът не е натоварен.

