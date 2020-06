Тропическата буря Аманда взе жертви в Салвадор

Кадър Туитър

Централна Америка беше връхлетяна от първата за сезона тропическа буря. В Ел Салвадор много хора загинаха в предизвиканите от нея наводнения, а президентът Букеле обяви извънредно положение, предаде actualno.com.

Най-малко 14 души са загинали в Ел Салвадор вследствие на тропическата буря, съобщава „Тагесшау”, позовавайки се на официална правителствена информация.

Бурята Аманда предизвика в неделя скорост на вятъра до 65 километра в час. Предизвиканите от силния вятър разрушения оставиха без покрив повече от 900 семейства, съобщи вътрешният министър Марио Дуран.

„Ситуацията е много сериозна”, каза той и подчерта, че трябва всички да работят здраво, за да спасят живота на гражданите на Салвадор.

Голяма част от столицата Сан Салвадор е наводнена и 50 къщи са напълно разрушени. По данни на службата за гражданска защита, повече от 200 къщи са били наводнени, а населението около реките и водоемите е било евакуирано.

Президентът на Салвадор Найиб Букеле обяви 15 дни извънредно положение в страната.

Изданието съобщава, че бурята е отслабила силата си и се е насочила към съседна Гватемала, от където засега не се съобщава за жертви.

