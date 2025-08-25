Снимка: Булфото

Тротинетка блъсна пешеходец в София. Инцидентът стана минути преди 19 ч. на булевард „Неделчо Бончев” 10.

52-годишният пешеходец е с травма на коляното, казаха за Нова телевизия от Центъра за спешна медицинска помощ.

Спешният екип ще го транспортира в ортопедията на болница „Софиямед”.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!