Тротинеткаджия е в болница и с акт след като кола му отне предимството

Полицията състави акт на водач на електрическа тротинетка в Разград след катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Пътният инцидент е станал на кръстовището между улиците „Дунав“ и „Васил Левски“ в областния център.

Осемнадесетгодишна водачка на автомобил „Хюндай“ от село Дянково е предприела ляв завой от „Дунав“ в посока „Васил Левски“, като е отнела предимството и ударила движещата се направо по „Дунав“ електрическа тротинетка. Индивидуалното превозно средство „Kukirin G2 Master“ е било управлявано от 21-годишен мъж от Разград, който е возел 19-годишната си сестра. Двамата са транспортирани в болницата в Разград. Водачът е с фрактури на крак и хематом на главата и е оставен за лечение. Момичето е с охлузни рани, то е прегледано и освободено.

Пробите на водачите за алкохол и наркотици са отрицателни. На управлявалия тротинетката е съставен акт. По случая е образувано досъдебно производство, допълват от Областната дирекция на МВР в Разград, предаде БТА.

През март Общинският съвет в Разград взе решение максималната скорост на движение на електрическите тротинетки да е 25 км/ч. На работна среща между ръководствата на Община Разград и на Областната дирекция на МВР бяха обсъдени възможностите за засилване на контрола и превенцията по отношение на безопасността при управление на електрически тротинетки.

