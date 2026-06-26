Тройният концерт на Бетовен събира три световни звезди на юбилейното издание на „Варненско лято“

С участието на трима световноизвестни солисти ще бъде открит 100-годишният юбилей на Международния музикален фестивал „Варненско лято“. На 27 юни от 20:00 ч. във Фестивалния и конгресен център публиката ще има възможност да чуе Дмитрий Ситковецки (цигулка), Андрей Йоница (виолончело) и Бари Дъглас (пиано), които ще изпълнят Тройния концерт за цигулка, виолончело и пиано в до мажор от Лудвиг ван Бетовен. За първи път откриващият концерт ще бъде под диригентството на дама - Деляна Лазарова. След успешния си дебют на BBC Proms със Симфоничния оркестър на BBC Шотландия тя продължава да утвърждава международната си кариера.

На сцената ще се присъединят още Симфоничният оркестър и Хорът на Държавна опера – Варна, Смесеният хор на Българското национално радио и Детският хор „Добри Христов“ – Варна. По традиция откриващият концерт е поверен на Варненския държавен симфоничен оркестър, който през тази година отбелязва своята 80-годишнина.

Програмата на вечерта започва с емблематичната рапсодия „Вардар“ от Панчо Владигеров – музикален символ на фестивала. Ще прозвучи и световната премиера на кантата-поема „1876“ от проф. Милко Коларов, написана специално за юбилейното издание и посветена на 150-годишнината от Априлската епопея. В изпълнението ще участват Смесеният хор на БНР, Хорът на Държавна опера – Варна, Детският хор „Добри Христов“, сопраното Илина Михайлова и актьорът Мариус Донкин.

Откриващият концерт поставя началото на една от най-мащабните програми в историята на фестивала. „Варненско лято“ ще представи над 30 събития с участието на повече от 1000 музиканти от България, Европа и света, сред които Симфоничният оркестър на BBC Лондон, Симфоничният радиооркестър Берлин, Младежкият оркестър на Европейския съюз и редица световноизвестни солисти и камерни ансамбли.

Юбилейното издание на най-стария музикален фестивал в България се провежда под почетния патронаж на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова.

Редактор "Екип на Петел",

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