Тройно торнадо в Черно море

Кадър Метео Балканс, архив

Небето над Зонгулдак, Турция тази сутрин беше истински природен феномен. Три последователни водни смерча се образуваха над морето, изумявайки зрителите от брега. Кадрите, заснети секунда по секунда с мобилни телефони, бързо се разпространиха в социалните мрежи. Експерти предупреждават, че подобни „водни смерчове“ ще стават по-чести в Черно море с повишаването на температурите, а рибарите и малките лодки са предупредени да бъдат внимателни, съобщава сайтът milliyet.com.tr, предад Метео Балканс.

Торнадо и воден смерч е едно и също. Ако торнадото премине през водната повърхност се нарича воден смерч.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!