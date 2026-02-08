Тройно убийство в гората в Сицилия, кучето им е заключено в колата

Пиксабей

Още не може да се разбере кой стои зад тройното убийство до Месина

Мистерия обгръща случая с тройно убийство в горите на Сицилия на 28 януари. То все още не може да бъде разгадано напълно, въпреки че разследването на загадъчното престъпление в горите край Монтаняреале, провинция Месина, навлезе в решаваща фаза. Прокуратурата в Пати води дело за умишлено убийство и вече има официално заподозрян мъж, който е бил в района в деня на трагедията. Неговата роля се смята за ключова за изясняване на случилото се. Следователите работят по две основни версии, докато резултатите от балистичните експертизи и аутопсиите се очакват като решаващи за хода на делото, предаде 24 часа.

Всичко започва с тревожното изчезване на трима ловци, които рано сутринта на 28 януари са се отправили към гористата зона на зоната Каристия, в община Монтаняреале, провинция Месина. Часове по-късно, след като мъжете не се прибират и не отговарят на телефоните си, е подаден сигнал. Търсенето завършва с ужасяващо откритие: телата на Антонио Гатани, 82-годишен, и братята Джузепе и Девис Пино, съответно на 44 и 26 г., са намерени безжизнени в гората, убити с пушка.

