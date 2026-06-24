Тройното убийство в Угърчин: Обвиняемият излязъл от затвора преди дни, правил опит да заличи следи

Снимка Булфото

"Петел" следи какво се случва след жестокото убийство.

Задържаният за трагедията в Угърчин е направил опит да заличи следи. Забелязан е да излиза с различни дрехи от тези, с които е бил по време на престъплението. Това заяви главният секретар на МВР Любомир Николов. По думите му сигнал за инцидента е подаден малко след 3 часа през нощта от съседи, чули падането на едното момиче.

"Установихме всички факти относно пребиваването на лицата в общежитието, не са установени нарушения. Жертвите са живели там около 15 години. 15-годишното момиче е паднало от малка височина, разследва се причината за смъртта ѝ", добави Николов, който проведе работна среща с местната власт.

Има образувано досъдебно производство за това, че криминално лице, неколкократно осъждано, е извършило убийството на три лица - две момичета на 15 и 19 години и мъж на 27 години. Имаме задържано лице и предстои привличането му като обвиняем. Той е на 27 години, поясни окръжният прокурор на Ловеч. Обвиняемият е с три присъди - кражби в условията на рецидив и отнемане на моторни превозни средства. "На 12 юни изтърпял групираните му присъди, които са били в размер на 2 години", уточни той.

Според информацията на окръжния прокурор първо е намерена най-малката жертва, момиче на 15 години. "Подаден е сигнал на 112 след чуване на падане от етаж, спешна помощ е констатирала смъртта. След това органите на МВР намират и другите два трупа в общежитието. Обвиняемият е бил на територията на общежитието", каза още окръжният прокурор, пише novini.bg.

По думите му задържаният е познавал "много добре" и трите жертви. От държавното обвинение посочиха още, че обвиняемият е пребивавал на територията на общежитието, а двете момичета и техни роднини също живеят в общежитието. Според прокуратурата по трите жертви има достатъчно наранявания, за да се повдигне обвинение на задържания за убийството на всички тях.

Окръжният прокурор уточни, че предстои да се изясни какви са отношенията между жертвите и обвиняемият, както и какъв е бил мотивът на престъплението. По думите му за убийството е използван е остър предмет.

Според главния секретар на МВР, който проведе среща с местната власт, трябва да се направи профилактика на такива групи хора, които много често се водят уязвими. "Апелирам към всички институции да бъдат наши съюзници и да ни съдействат във всеки един етап на превенция", каза Николов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!