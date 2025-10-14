"Труд": Арестуваха за домашно насилие изгонен от "Ергенът" участник

Кадър bTV

Радослав Куцев, който бе прогонен от любовното риалити "Ергенът" едва 30 минути след влизането си във формата, е задържан за 24 часа за побой над приятелката си, съобщи "Труд news".

На 11 октомври в апартамент в София Куцев е нанесъл побой на жената, с която живее на семейни начала. Те била душена и удряна в главата. След подаден в полицията сигнал агресорът е бил арестуван за домашно насилие.

Ммъжът постави рекорд за най-кратко участие в телевизионно риалити. Той бе изхвърлен от екипа на продукцията, след като се държа арогантно и грубо, обиждайки участничките в романтичното предаване. Наложи се скоротечно хората зад кадър да се намесят и да му покажат вратата.

Извън телевизионния формат Радослав се представя като модел, фитнес маниак и собственик на малък бизнес.

