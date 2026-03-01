"Труд": Всички 12 837 машини за гласуване са с изтекла гаранция

Снимка: Булфото, архив

Всички 12 837 машини за гласуване са с изтекла гаранция и никой не може да прогнозира какви дефекти ще има по време на вота, търди Труд

Вместо кабинетът, Информационно обслужване и ЦИК предварително да проверят устройствата и перифериите за всичко ще се разчита на една единствена фирма - “Сиела”, която представлява вносителят на машините “Смарт матик”, допълват от trud.bg.

И този път фирмата е единственият участник в обществената поръчка за диагностика, инсталиране, параметризиране и техническо обслужване на устройствата за гласуване и транспортирането им до секциите. Прогнозната цена е 4 470 128 евро без ДДС.

Оптимизъм излъчва шефката на ЦИК Камелия Нейкова, която вчера рапортува, че “няма проблем с машините и тяхното сертифициране”.

Нейкова смята, че “на една част от тях е изтекъл гаранционният срок”. Истината е различна - всички устройства са извън гаранция, която бе тригодишна. Според Нейкова това “в никакъв случай не означава, че машините не работят и не са в готовност за предстоящите избори”.

“Преди всички избори се прави диагностика и профилактика на машините за гласуване. Няма никакъв проблем за тяхното сертифициране, както изисква Изборният кодекс”, твърди шефката на ЦИК.

