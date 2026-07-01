Труд: Жена твърди: Видях дете, което много прилича на Наталия с мъж

Кадър МВР

В социалните мрежи се появи публикация на жена, която твърди, че е видяла отвлеченото момиче от варненското село Константиново Наталия Асенова, пише Труд.

По думите на Галина Г., на 29 юни около 14:30 часа тя забелязала мъж и дете да слизат от автобус №31 на спирка „Разклона“. Според разказа ѝ двамата поели по пътя към село Кичево, като се опитвали да спрат автомобил на автостоп. „Видях дете, което много прилича на Наталия.

Мъжът беше с дълга черна, чуплива коса, вързана на опашка. Загледах се, защото ми заприлича… Държеше детето за ръката и непрекъснато му говореше. Не го държеше по начина, по който родител държи детето си, а по средата между китката и лакътя.“

След публикацията множество потребители призоваха жената незабавно да предаде информацията на органите на реда.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!