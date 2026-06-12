Трудноподвижна жена на 74 години е с изгаряния при пожар в дома ѝ

Снимка: Булфото, архив

Трудноподвижна жена на 74 години е пострадала при пожар вчера, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигнал за пожар в къща в село Буковлък е получен в 06:03 ч. в четвъртък в ОЦ при РДПБЗН - Плевен. Огънят е потушен с 2 пожарни автомобила с екипи от РСПБЗН - Плевен.

Възрастната жена е с изгаряния по крайниците и е вдишала газ.

Също вчера, но в 18:04 ч. в ОЦ при РДПБЗН - Бургас е получен сигнал за пожар в заведение в Слънчев бряг. На място са отишли два пожарни автомобила с екипи от РСПБЗН - Несебър.

При пристигане на място екипите установяват, че гори покривът на ресторанта.

За времето от 00:00 до 24:00 ч. на 11 юни звената за "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на 126 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 67 пожара.

С преки материални щети са възникнали 21 пожара, сред които: 9 в жилищни сгради, 1 в промишлени сгради, 3 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 4 в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 46 пожара, сред които: 18 в сухи треви, горска постеля и храсти, 24 в отпадъци.

Извършени са 51 спасителни дейности и помощни операции, сред които: 5 при катастрофи в транспортни средства, 1 битови или промишлени инциденти (паднали дървета, камъни и предмети – 1), 42 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 6, отстраняване на опасни предмети – 6, спасяване на животни – 2, оказване съдействие на граждани – 8, отводняване – 7, оказване съдействие на други структури и ведомства – 10), 3 оказване помощ на пострадали граждани (транспортиране до лечебно заведение – 1, извличане на леки автомобили – 1).

Лъжливите повиквания са 8.

Редактор "Екип на Петел",

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