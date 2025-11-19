Трудов юрист за извънредните почивни дни: Така преходът към евро ще е по-плавен и спокоен

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Правителството реши 31 декември и 2 януари този път по изключение да бъдат неработни заради въвеждане на еврото.

Този мотив беше потвърден, както от представителите на институциите, така и от асоциацията на българските банки, които потвърдиха, че тези две неработни два дни ще са добре дошли за прехода от лев към евро. Преценихме, че това ще е добре за цялото общество.

Това коментира пред бТВ Жасмина Саръиванова, юрист по трудово право.

Тези две неработни дни бяха договорени още при подписването на меморандума за еврото. Бизнесът се безпокои от извънредния труд при непрекъсваеми производсвото. В повечето от сферите много от работещите така или иначе си взимат отпуск около коледните и новогодишни празници. В крайна сметка от доста години работим за преминаване от едната към другата валута и тук става въпрос за единичен случай, за изключение само тази година, коментира тя.

Асо първите дни от новата година бъдат работни, много хора ще отидат още в първите дни в банките да сменят левове в евро и ще стане едно стълпотворение и опашки, а може да има и технически сривове. А когато има няколко дни почивни, хората ще направят това през банкоматите и нещата ще са много по-спокойни, а това дори и чисто психологически ще е плавен преход, посочи тя.

