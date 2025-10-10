Трудовите договори и заемите ще се превалутират автоматично

Пиксабей

Информационна среща на тема "Еврото в България - въпросите и отговорите", организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП), се проведе днес в Омуртаг. Домакин на срещата с граждани, представители на институции и бизнеса, бе общината в Омуртаг.

Присъстващите получиха актуална информация и разяснения за предстоящото въвеждане на еврото в България. По темата говориха Цонка Симеонова, старши инспектор в отдел Русе на Комисията за защита на потребителите, отговарящ за област Търговище и Антония Стойчева, директор на Териториална дирекция на НАП - офис Търговище.

Граждани попитаха какви конкретни сигнали могат да подават при констатиране на евентуални нарушения до двете институции. Отговорено бе, че сред най-важните са: за актуално обозначаване на цените на стоките, за необосновано покачване на цените, както и за издаване на касови бележки, които да съдържат необходимата информация - изписване в лева и евро, актуален валутен курс.

Симеонова представи информация, която касае почти всички български граждани - трудовите договори, заемите, ваучерите и други се превалутират автоматично, без да подлежат на повторно предоговаряне и без да променят условията, сроковете или правата на потребителите. Фиксираният лихвен процент по кредити остава същият, какъвто е бил към датата на въвеждане на еврото. А променливият лихвен процент не може да бъде по-висок от размера на лихвения процент преди датата на въвеждане на еврото.

КЗП ще следи за това търговците, извършили превалутиране, да предоставят информация в 7-дневен срок от поискването й. В периода от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. трябва да бъдат обозначени в лева и в евро цените на стоките и услугите, при ясно изразени правила на превалутиране и закръгляване, каза тя. Важно е двете цени да бъдат изписани по еднакъв начин, посочи още Симеонова.

Пояснено бе, че от 1 януари 2026 г. всички кафе автомати, вендинг машини и устройства на самообслужване ще работят само с евро. КЗП ще следи през януари следващата година при плащане в брой рестото да бъде връщано в евро.

За необосновано покачване на цените КЗП и НАП извършват съвместни проверки. Търговците нямат право да увеличават цените без обективна икономическа причина, под претекст - преминаване към еврото. Повишаването трябва да е аргументирано, отбеляза експертът.

"В периода на двойното обозначаване на цените търговците, които имат годишен оборот над 10 млн. лева, са длъжни да публикуват на своите сайтове и на сайта на КЗП ежедневно до 10 часа, в машинно четим формат, информация за продажните цени на стоките от голямата потребителска кошница. КЗП е определила в тази кошница да попадат 101 стоки. Симеонова посочи, че вчера такава проверка е била извършена в магазини на две от веригите в Търговище. Изискана е информация, като срокът за предоставянето й е до пет дни, уточни на журналистически въпрос специалистът.

Антония Стойчева подчерта, че НАП е една от ключовите институции, която ще следи за въвеждане на еврото в България. "Системите на НАП са готови за въвеждане на еврото и са предприети всички действия така, че от 1 януари 2026 г. безпрепятствено бизнесът и гражданите да могат да ползват информация от нашите системи, да могат изпълняват своите задължения, които са им вменени по закон", каза тя.

Стойчева описа контролните функции, вменени на институцията, в т.ч. и извършваните съвместни проверки с КЗП. Тя посочи още как ще се изчисляват и събират публичните вземания, как следва да се заплащат дължими от гражданите данъчни задължения по касов или безкасов път. Обясни и за подаването на документи по реда на данъчно-осигурителния кодекс.

НАП е институцията, която предоставя най-много електронни услуги в страната, отбеляза Стойчева. В тази връзка апелира да се използват тези електронни услуги, чрез които и гражданите, и бизнесът имат улеснен достъп до НАП.

Стойчева обърна внимание, че вече търговците следва да работят с фискални устройства, които са готови за издаване на фискални касови бележки. Стойността на стоката или услугата в тях трябва да бъде посочена и в лева, и в евро, както и да е посочен валутният курс. Вярвам, че търговците са добросъвестни и спазват разпоредбите на закона, като се надявам да не се налага да стигаме до санкции, каза още тя. По думите й НАП продължава да следи и за издаването на фискални бонове като цяло.

Директорът на офиса на НАП в Търговище апелира гражданите да подават сигнали при констатирано неспазване на законовите изисквания и посочи каналите, по които всеки би могъл да го направи.

Среща - част от информационната кампания за еврото бе проведена през септември в Попово, до края на месеца предстои и в Антоново, предаде БТА.

