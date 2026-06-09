Трудовите злополуки в Гърция скочиха над 70 процента

Снимка: Пиксабей

Трудовите злополуки в Гърция бележат ръст от над 70 процента, съобщава гръцкото електронно издание Нюз ин, позовавайки се на доклад на Инспекцията на труда.

Според данните в доклада увеличението се регистрира в рамките на четири години - от 2021 до 2025 г., посочва БТА. През миналата година в страната е имало 20 498 трудови злополуки. Това е най-големият брой инциденти, регистриран от началото на създаването на структурата през 2000 г., когато е имало 4 032 инцидента на работното място.

Преди четири години - през 2021 г. злополуките са били 11 957.

През миналата година трудовите злополуки, при които са загинали хора са 47 като на работното си място са починали 201 души.

Най-рисков по отношение на смъртните случаи е строителният сектор, сочат още данните на инспекцията.

Редактор "Екип на Петел",

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