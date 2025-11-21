реклама

Труп на човек шокира минувачите на централен столичен площад

21.11.2025 / 12:00 1

Булфото

Труп на човек шокира минувачите по оживения централен площад "Света Неделя" в София.

Към момента няма официална информация от полицията по случая.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 5 минути)
Рейтинг: 155635 | Одобрение: 17195
Недочакал коледните добавки!!!Намусен:errm:Гняв

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама