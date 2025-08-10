Труп на куче, завързано с камъни, изплува на плаж в Бургас

Снимка Pixabay

Очевидец разпространи в социалните мрежи ужасна картина на мъртво куче, увито в бял плат и завързано с каменни блокове, изхвърлено от морето на плаж в Бургас.

"Днес изплува на плажа в Бургас, навярно от Поморие или Черноморец. Сигнализира се на 112 и на общински служби. Идеята тук е да се намери кое е кучето и кой би могъл да го стори", написа очевидец във Facebook, цитиран от България он ер.

"Не мога да повярвам, че съществуват някъде такива изроди! Това е толкова жестоко, че не ми го побира акълът! Горкото животинче", пишат хора под публикацията.

Жестокостта над животни ескалира драстично през последните месеци. Миналата седмица съдът в Тетевен определи "домашен арест" за 39-годишен мъж, убил с метална бухалка куче.

