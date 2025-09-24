Труп на мъж е намерен тази сутрин на гробището в монтанско село

Снимка: Булфото

Труп на мъж е намерен тази сутрин от случайни минувачи на гробището в село Дългоделци, община Георги Дамяново, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В момента на мястото има екипи на полицията, правят се огледи и се изясняват обстоятелства, предава БТА.

Все още не е ясно каква е причината за смъртта и дали става въпрос за престъпление или естествена смърт, съобщи говорителят на дирекцията комисар Йордан Христов.

По случая е образувано досъдебно производство, като повече информация няма да се дава днес, уточни Христов.

