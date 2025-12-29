Труп на ученичка е открит в изоставена игрална зала в София, има следи от мъчения

Булфото

Труп на непълнолетно момиче е открит тази вечер в столичния квартал „Надежда 1“, научи GlasNews.bg. Ужасяващата находка е направена в изоставена бивша игрална зала, разположена между блокове 118 и 119.

По информация на медията, по тялото на момичето е имало видими следи от изгаряния, както и следи от нанесен жесток побой.

Районът е отцепен от полицията, а на място работеха екипи на СДВР, Съдебна медицина, автомобил на криминалната лаборатория. Разследващите извършиха продължителен оглед.

Изоставената сграда, по данни на живеещи в района, отдавна е сборище на бездомници и съмнителни лица, но въпреки сигналите не е била обезопасена

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!