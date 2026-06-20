Трус от 4,2 по Рихтер в туристически район на Гърция
Пиксабей
Земетресение с магнитуд 4,2 беше усетено в гръцкия туристически район Лептокариа, където в този период там почиват стотици българи и сърби.
Няма данни за пострадали хора, няколко от по-старите сгради са с напукани стени.
Според хотелиерите, след земетресението много от туристите са останали на брега на морето, предаде БНР.
От Атинския институт по геодинамика съобщават за вторични, по-слаби трусове.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!