Трус от 4,2 по Рихтер в туристически район на Гърция

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 4,2 беше усетено в гръцкия туристически район Лептокариа, където в този период там почиват стотици българи и сърби.

Няма данни за пострадали хора, няколко от по-старите сгради са с напукани стени.

Според хотелиерите, след земетресението много от туристите са останали на брега на морето, предаде БНР.

От Атинския институт по геодинамика съобщават за вторични, по-слаби трусове.

Редактор "Екип на Петел",

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