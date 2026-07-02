Трус от 5,6 по Рихтер в Гърция

кадър: EMSC

Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция. Това показва справка на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистрир на 199 км източно от Ираклион, на 30 км югоизточно от остров Карпатос, на дълбочина 1 км., предаде "Фокус".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!