Трус от 5,6 по Рихтер в Гърция
02.07.2026 / 14:48 0
кадър: EMSC
Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция. Това показва справка на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).
Трусът е регистрир на 199 км източно от Ираклион, на 30 км югоизточно от остров Карпатос, на дълбочина 1 км., предаде "Фокус".
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