Трус с магнитуд 4,7 в Гърция

Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер бе регистрирано днес в област Месиния на югоизточен Пелопонес, Южна Гърция, съобщи в. "Катимерини", цитиран от БТА.

По данни на Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина трусът е бил регистриран малко след 13 ч. на 11 километра северозападно от град Месини. Трусът е бил с дълбочина от 23 километра.

Земетресението е било усетено в близките селища. Няма данни за пострадали хора или засегнати сгради.

Малък последващ трус със сила 2,5 е регистриран няколко минути по-късно.

