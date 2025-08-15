Трус с магнитуд 4 по Рихтер в Турция

Пиксабей

Трус с магнитуд 4 по Рихтер е регистриран в 12:06 ч. (местно време) в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Земетресението е регистрирано на дълбочина 10,19 километра, и е част от стотиците вторични трусове, които продължават да засягат района след земетресението от 6,1 по Рихтер тази неделя, при което загина един човек, а близо 30 други бяха ранени.

За момента няма данни на пострадали хора и материални щети вследствие на двете земетресения, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!