Трус с магнитуд 6,5 люшна Мексико

снимка: Пиксабей

Силно земетресение с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер разтърси град Мексико, съобщи Националната сеизмологична служба, цитирана от АФП.

Трусът принуди президента на страната Клаудия Шейнбаум да отмени ежедневната си пресконференция, предаде БГНЕС.

