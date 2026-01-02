реклама

Трус с магнитуд 6,5 люшна Мексико

02.01.2026 / 17:16 0

снимка: Пиксабей

Силно земетресение с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер разтърси град Мексико, съобщи Националната сеизмологична служба, цитирана от АФП.

Трусът принуди президента на страната Клаудия Шейнбаум да отмени ежедневната си пресконференция, предаде БГНЕС.

