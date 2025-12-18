Трус с магнитуд 6,5 разлюля бреговете на Камчатка

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 6,5 беше регистрирано близо до бреговете на Камчатка. Местните жителите са усетили силно труса. Това съобщи Камчатският филиал на Единната геофизична служба на Руската академия на науките, цитиран от ТАСС.

"Магнитудът на труса е 6,5, епицентърът е на 103 км от Петропавловск Камчатски, а огнището - на дълбочина 41,5 км. В отделни райони земетресението е почувствано като трус с магнитуд 6", посочиха от службата, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел"

