Трус с магнитуд 6 по Рихтер разтърси североизточното крайбрежие на Тайван

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер разтърси североизточното крайбрежие на Тайван в сряда, съобщи метеорологичната служба на острова, цитирана от "Ройтерс".

Трусът разклати за кратко сгради в столицата Тайпе. Земетресението е засечено на около 20 км от брега на окръг Илан и е било с дълбочина 112 км, съобщи метеорологичната служба, предаде "Новини".

TSMC, най-големият производител на чипове по договор в света, чиито фабрики са разположени на западното крайбрежие на Тайван, заяви, че земетресението не е достигнало прага за евакуация на обектите му.

Тайван се намира близо до кръстовището на две тектонични плочи и е предразположен към земетресения.

Повече от 100 души загинаха при земетресение в Южен Тайван през 2016 г., докато земетресение с магнитуд 7,3 по скалата на Рихтер уби повече от 2000 души през 1999 г.

