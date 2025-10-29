реклама

Трус с магнитут 5,4 по Рихтер разлюля Исландия

29.10.2025 / 20:30 0

Пиксабей

Силно земетресение е регистрирано в Исландия в 18:46 часа българско време.

Дълбочината му е била 10 км.

Епицентърът е на 238 км от столицата Рейкявик и на 112 км от 18-хилядния град Акурейри.

Няма данни за нанесени щети, предаде днес.бг.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама