Трябва да има нов парламент до март, иначе затъваме още

Политолог обяви какво трябва да бъде направено в следващите три месеца, за да избегнем навлизането в още по-дълбока криза.

Засега не е ясно кога се очертава да има избори, тъй като президентът ще има време да помисли на кого ще дава третия мандат. След това третият мандат може да се задържи от някой, който иска да прави правителство. Виждали сме такава ситуация, така че голяма степен зависи от това какво планира партията, която ще получи третия мандат, тъй като ще има време да разговарят, заяви доц. Стойчо Стойчен.

Другото, което чухме, е важно, тъй като няма да се работи по какъвто и да било нов вариант на бюджета, и ще продължи стария бюджет за три месеца. Това означава на практика, че до март месец трябва да има избран нов парламент теоретично, който да може да гласува нов бюджет, продължи Стойчев.

Защото удължителният закон за бюджета действа за три месеца - за януари, февруари и март. И, за да не изпадне държавата в по-дълбока някаква криза, е хубаво да има формирана поне парламентарна власт. А дали вече тя ще бъде способна да излъчи мнозинство, което пък да гласува кабинет, е отделен въпрос, каза още по бТВ доц. Стойчев.

