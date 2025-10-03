Туджаров: „Игри на волята” вече са нагласени колкото кеча

кадри Нова телевизия, YouTube/Надкаст

редактор Веселин Златков

Корифеят на българските риалитита и ветеран от „Игри на волята” и „Сървайвър” Верислав Туджаров направи доста интересен коментар за най-гледаното шоу по българските телевизии. Той заяви, че в новия си сезон „Игри на волята” му напомня за времената, в които за пръв път е започнал да се излъчва американски кеч.

„Аз го гледах като малък и една седмица не се усещах, че всичко е нагласено”, обясни Туджаров в „Надкаст”. Той коментира, че сега вижда, че „Игрите” са точно толкова нагласени, но подчерта, че продължава да им се кефи, макар и да изглежда иронично.

„Не го казвам иронично, а сериозно - трябва да залагат на пародията и на смешното”, този съвет даде Туджаров на авторите на „Игри на волята”.

Инфлуенсърът преди доста е ругал продукцията, че манипулира играта с постоянна смена на правилата. В момента обаче явно и той схваща, че най-важното е зрителите да се забавляват, дори и за сметка на участниците в предаването, които вече нямат никаква представа дали играта ще е честна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!