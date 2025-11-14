Туджаров разкри защо „Игри на волята” стават все по-несправедливи

кадри Фейсбук/Игри на волята, YouTube/Надкаст

редактор Веселин Златков

Социалните мрежи изригнаха с масов хейт след епизода на „Игри на волята”, края на който стана ясно, че един от двамата най-харесвани участници в сезона - Ивайло и Калин, със сигурност ще отпадне. Те ще се изправят един срещу друг на арената, изпратени там от жълтата женска коалиция, управлявана безпощадно от д-р Пекин.

В „Надкаст” експертът по риалити формати Слави Туджаров коментира ситуацията и отвори очите на много зрители, че това не само е умишлен ход от страна на продукцията, а част от по-голяма стратегия „Игри на волята” да запази позицията си на най-гледано шоу.

Според него продуцентите прилагат тактиката на легендата на американския кеч Винс Макмеън, собственик на федерацията WWE. Той е известен с това, че включва като отрицателен герой - бизнесменът, който прецаква всички, в мачовете на ринга. В тази роля той на практика създава нови „герои” и „злодеи”, като публиката винаги вика за този, който му се противопостави.

Туджаров обясни, че в „Игри на волята” правят същото и се намесват толкова в правилата на предаването, че всеки, който печели от това е намразван, а всеки, който е ощетен, се превръща в още по-голям любимец на аудиторията.

„Правят го нарочно”, подчерта той и добави, че това е много силен ход да се запази интереса към „Игрите”, без значение дали зрителите се радват или ядосват пред екрана.

