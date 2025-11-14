Туджаров за драма в Ергенът: Тихомир иска да отреже Вики, без да я нарани

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Играе ли си Виктория с Тихомир на топло и студено? С този въпрос Яна Донев се обърна към гостите в студио „Ергенът: Любов в рая“. Първи от тях думата взе Лазар.

Вики има тази фантазия, тази фикс идея да се влюбва, и той, човекът, няма какво да направи. Тя е от тези жени обаче, след като той й казва, че го задушава и иска да го остави за малко, тя обаче отива да му натрие носа. Учудващо е за мен, че й даде роза, заяви певецът.

Аз не знам как тя прочита топлото, защото това да дадеш на жена сакото си да се стопли, не означава, че ти си лудо влюбен в тази жена. Да не би той просто да е учтив с нея, и възпитан, и дипломатичен, и тя това да разчита като топло, допълни пък Оля Малинова.

Накрая своята гледна точка представи и Слави Туджаров.

Тихомир иска да я отреже, без да я нарани, което при Вики е трудно да се случи. Защото тя се хваща за тази сламка, и мисли, че ще стане по-добре. Той не иска да маха рязко лепенката и да я отреже. Не иска да го направи грубо. Той го прави по-меко, тъй като не е конфликтен, коментира в „Преди обед“ влогърът.

