Тухлен зид се срути върху 11-годишно дете в Несебърско

Единадесетгодишно момче е пострадало при инцидент в несебърското село Гюльовца, след като върху него паднали части от тухлен зид, съобщиха от ОДМВР – Бургас.

Сигнал е подаден около 15:49 ч. вчера в Районно управление – Несебър. При извършената проверка е установено, че 42-годишен собственик на имот на улица "Апостол войвода" №12 е наел двама мъже за събаряне на стара стопанска постройка.

По време на дейностите тухли от зида се срутили и паднали върху 11-годишното дете. Момчето е получило фрактура на десния крак и е настанено за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от ОД на МВР, предаде БТА.

