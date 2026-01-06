Тунджа завря от мъжкото хоро за спасяването на кръста
Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв
Река Тунджа буквално завря от мъжкото хоро, което се изви в ледените води за спасяването на кръста. В Калофер се стекоха стотици българи от цялата страна, за да наблюдават обичая за здраве, независимо, че този Йордановден се падна в делничен ден.
Участници и зрители коментираха, че тази година единственото, което си желаят, е здраве, тъй като колкото и да е трудно през годината, здрав ли си, всичко останало се подрежда.
Много е студено, коментират младежите, които първи излизат от водите на Тунджа.
Не едно и две бяха малките дечица, които участваха в мъжкото хоро, качени на раменете на татковците си.
Това е най-хубавото преживяване, коментира един от младите татковци.
