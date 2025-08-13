Тунел „Железница“ е сред финалистите в конкурса за най-добри проекти на ЕК

Снимка: АПИ

Проектът за изграждане на тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“ е класиран сред 25-те финалисти в конкурса за най-добри европейски проекти на Европейската комисия - REGIOSTARS 2025. Той е сред 5-те проекта, достигащи до последна фаза в надпреварата в категория „Свързана Европа“, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Общият брой на кандидатурите в конкурса е 266 от всички държави-членки на ЕС, като България се включва в надпреварата със 17 предложения. Определените за последна фаза проекти са оценявани от жури, определено от Европейската комисия.

Тунел „Железница“ е с дължина около 2 км и е с две отделни тръби за движение. Съоръжението е с всички системи за безопасност, енергоефективно осветление, вентилация, видеонаблюдение, пожароизвестяване, интелигентна система за управление на трафика, аварийни SOS кабини, електронна система за контрол на достъпа и т. н. Между тръбите има четири напречни връзки за пешеходци и още две за автомобили, по които могат да минават линейки, пожарни и други специализирани машини. В случай на пътен инцидент или затваряне на една от тръбите те ще се използват за безопасно извеждане на пътниците.

В обхвата на проекта е изградена и площадка за хеликоптери, която може да се използва както за медицински хеликоптери, така и при инциденти, планински спасителни операции и др. Проектът е реализиран със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще представи проекта по време на Европейската седмица на регионите и градовете, която ще се проведе в средата на октомври 2025 г. в Брюксел. На база оценките на журито, победителите в съответната категория ще бъдат обявени на официална церемония, посветена на REGIOSTARS 2025, която ще се проведе на 15 октомври.

