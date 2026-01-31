Тунел "Кривия" на пътя София – Кулата е без осветление

Снимка: АПИ

Движението в тунел "Кривия" на път I-1 София – Кулата се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъснато електрозахранване от електроразпределителното дружество. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Преди дни временно движението по път I-1 Благоевград – Кулата, в района на тунел „Кривия", се осъществяваше двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил, припомня БТА.

