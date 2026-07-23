Турбина се откачи и падна в тунел „Витиня“, пренасочиха трафика по АМ „Хемус“

Кадър Гугъл мапс, архив

Вентилационна турбина се откачи и падна в лявата лента за движение в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“. Преминаването през тунела продължава, но трафикът е временно ограничен и се пренасочва. За инцидента алармираха преминаващи водачи, които публикуваха снимки и предупреждения в социалната мрежа фейсбук.

На разпространените видеокадри се вижда тежкото съоръжение, което блокира активната лента вътре в тунела, пише Блиц.

Публикацията предизвика множество реакции и дискусии сред шофьорите. Гражданите изразяват облекчение, че падането на масивната конструкция не е довело до пътен инцидент с пострадали или повредени автомобили.

Потребителите припомнят предишни подобни случаи в съоръжението и настояват за засилен контрол върху поддръжката.

Редактор "Екип на Петел",

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