Турист падна в пропаст в Пирин

Турист падна в пропаст край връх Вихрен в Пирин планина, съобщи БНТ.

Към мястото на инцидента вече се придвижват двама души от отряда на ПСС в Банско. Те са били качени с хеликоптер с цел по-бързо да стигнат до пострадалия.

Други техни колеги също имат готовност да тръгнат към мястото на инцидента, ако се наложи.

За сега не е ясно какво е състоянието на пострадалия.

Негов приятел от групата, с която е бил, е подал сигнал за инцидента, като е посочил че туристът се е подхлъзнал от Джамджиев ръб по източния склон на пътя за Вихрен, казаха за БНТ от планинската спасителна служба.

Добри са условията за туризъм в планините, но снежната покривка е заледена и хлъзгава и хората трябва да са много внимателни на такъв терен, съобщиха по-рано днес от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), предаде БТА.

Времето е относително топло, в най-високите части на Стара планина е минус 4 градуса, тихо и ясно, на места облачно. Големият проблем е, че снежната покривка е заледена и е много хлъзгаво, т.е. хората трябва да ползват "котки" и да се осигуряват при преминаване на снежни терени, посочиха от ПСС.

