Турист се удави на плаж в Слънчев бряг

Пиксабей

Българското Черноморие взе нова жертва.

Малко преди 17:30 ч. в събота в РПУ - Несебър е получен сигнал за удавен мъж в района на пасителен пост № 17 пред хотел "Чайка бийч", научи "Фокус".

В последствие е установено, че починалият е 79-годишен украински турист, отседнал в курортния комплекс.

Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас.

Редактор "Екип на Петел",

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