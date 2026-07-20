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Турист се удави на плаж в Слънчев бряг

20.07.2026 / 08:35 1

Пиксабей

Българското Черноморие взе нова жертва.

Малко преди 17:30 ч. в събота в РПУ - Несебър е получен сигнал за удавен мъж в района на пасителен пост № 17 пред хотел "Чайка бийч", научи "Фокус".

В последствие е установено, че починалият е 79-годишен украински турист, отседнал в курортния комплекс.

Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас.

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Коментари
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kris (преди 40 минути)
Рейтинг: 636967 | Одобрение: 125642
На коя дата ? Казано е на Илинден не се влиза в морето !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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