Турист в Боровец плати в заведение с фалшива банкнота от 500 евро

26.01.2026 / 14:03 1

Пиксабей

Турист в Боровец е платил с фалшива банкнота от 500 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът в полицията е подаден на 22 януари от управител на заведение. Той е установил, че банкнотата е фалшива два дни по-късно. Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване с цел изпращане за експертиза в Българската народна банка.

По случая е започната преписка, предаде БТА.

kjk (преди 32 минути)
Рейтинг: 176155 | Одобрение: 18920
За фалшива стока,фалшиви пари!!!;)НамусенАнгелче

