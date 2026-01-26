Турист в Боровец плати в заведение с фалшива банкнота от 500 евро

Пиксабей

Турист в Боровец е платил с фалшива банкнота от 500 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът в полицията е подаден на 22 януари от управител на заведение. Той е установил, че банкнотата е фалшива два дни по-късно. Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване с цел изпращане за експертиза в Българската народна банка.

По случая е започната преписка, предаде БТА.

