Tуристи от Израел в курорта "Златни пясъци" си удължават престоя или търсят алтернативни маршрути

02.03.2026 / 12:08 2

Булфото

В курорта "Златни пясъци" край Варна има малък брой туристи от Израел, които засега не могат да отпътуват, няма проблем с престоя им.

Това каза почетният консул на Израел за Черноморието Орлин Мандов, цитиран от Радио Варна. Той обясни, че заради сигурността на туристите, не може да съобщи по-подробна информация, но консулството и посолството на държавата Израел са създали механизъм за контакт с туристите, не само по Черноморието, но и в цялата страна.

Няма напрежение, свързано с престоя им, увери консулът.

Част от тях вече се прибират по алтернативни маршрути, каза Мандов.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 17 минути)
Рейтинг: 213539 | Одобрение: -1411
А случайно да знаеш в колко държави нямат право да стъпват притежателите на израелски паспорти? Могат само през Акаба.
1
0
kjk (преди 48 минути)
Рейтинг: 187292 | Одобрение: 19612
Да летят за Египет и оттам с камили да се прибират!!!;)УсмивкаАнгелче

