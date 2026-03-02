Tуристи от Израел в курорта "Златни пясъци" си удължават престоя или търсят алтернативни маршрути

Булфото

В курорта "Златни пясъци" край Варна има малък брой туристи от Израел, които засега не могат да отпътуват, няма проблем с престоя им.

Това каза почетният консул на Израел за Черноморието Орлин Мандов, цитиран от Радио Варна. Той обясни, че заради сигурността на туристите, не може да съобщи по-подробна информация, но консулството и посолството на държавата Израел са създали механизъм за контакт с туристите, не само по Черноморието, но и в цялата страна.

Няма напрежение, свързано с престоя им, увери консулът.

Част от тях вече се прибират по алтернативни маршрути, каза Мандов.

