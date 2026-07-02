Туристи плащат по 3 евро за айрян по българското Черноморие

Снимка уикипедия, Mavigogun

Любима напитка в жегата поскъпна на морето.

Туристи плащат по три евро за чаша айрян в заведения по българското Черноморие в разгара на летния сезон. На фона на недоволството от цените, Националната агенция за приходите започна масови проверки по крайбрежната ивица за неиздаване на касови бележки и необосновано повишаване на цените след въвеждането на еврото.

Екранни снимки на касови бележки, споделени от граждани, разкриват сериозни надценки в обектите за хранене. Според фискален бон, издаден на 28 юни 2026 година, една чаша айрян се таксува по 3 евро. Сметката показва още, че салата Цезар струва 10,90 евро, пица Прошуто Фунги се предлага за 14,60 евро, а обикновена филийка хляб е оценена на 0,45 евро. Опаковъчната кутия за храна за вкъщи добавя още едно евро към крайната сума на клиента.

В отговор на ситуацията по курортите, инспекторите на приходната агенция са извършили 240 проверки по Черноморието само от началото на тази седмица. При 70 от тях са констатирани нарушения. Директорът на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова съобщи, че екипи на НАП - Бургас са реализирали 140 от тези инспекции, при които са открити 45 нередности.

„Проверките продължават. Ще предоставим повече информация за резултатите през следващите дни“, заяви Митова пред журналисти в Бургас.

Най-честото провинение на търговците остава неиздаването на касова бележка, както и разминаванията между парите в касата и официално отчетения оборот, пише dunavmost.com.

Освен рутинния данъчен контрол, през тази кампания НАП следи стриктно и за спазването на Закона за въвеждане на еврото. Инспекторите съпоставят текущите цени с тези отпреди 1 януари 2026 година или с последния работен период на сезонните обекти.

„Държавата не може да определя цените, на които търговците продават стоки и услуги, тъй като работим в условията на пазарна икономика. Нашата задача е да проверим дали няма спекула с доверието на потребителите и дали увеличението на цените е икономически обосновано“, обясни Митова.

При установени разлики, търговците имат срок от пет дни да предоставят икономическа обосновка. Глобите за липса на фискален бон достигат до 2000 евро при първо нарушение, а при доказано укриване на приходи чрез несъответствия в касата, санкциите могат да надхвърлят 10 000 евро. От началото на годината общият размер на наложените санкции от НАП в страната възлиза на около 1,7 милиона евро.

Редактор "Екип на Петел",

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