Туристи се хванаха на AI измама за „коледен пазар“ пред Бъкингам

Снимка: Пиксабей

Туристи в Лондон масово се стичат към „коледен базар“ в Бъкингамския дворец, но на място се оказва, че такъв изобщо няма, съобщи „Индипендънт“, цитиран от БГНЕС.

В социалните мрежи се завъртяха генерирани с изкуствен интелект изображения на бляскав празничен пазар пред кралската резиденция и подведоха част от посетителите да тръгнат към несъществуваща „зимна приказка“.

Сред страниците, разпространили снимката в TikTok, Facebook и Instagram, е „london.travelers“ – акаунт на американската туристическа компания Athotel с около 2,5 млн. последователи. По данни на Metro профилът е публикувал фалшивия кадър, който впоследствие е бил свален.

При по-внимателен поглед личат редица нелепости: „снежни“ сергии зад дворцовите порти (невъзможно заради строгите мерки за сигурност) и лампички, сякаш във въздуха.

В действителност тази година дворецът за първи път има само малък коледен щанд. Става дума за Royal Mews Christmas Shop – временен магазин, работещ от 14 ноември до 5 януари, в който се продават празнични издания на официални кралски сувенири, както и сезонни напитки и леки храни.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!