Туристи се изгубиха на Рилските езера

снимка: Булфото

Двама чужденци се изгубиха в района на Рилските езера при лошо време. Инцидентът е т вчера. От ПСС съобщават, че са били открити и заведени в хижа „Рилски езера“.

Условията за туризъм в планините в неделя са лоши, съобщиха от Планинската служба на БЧК. Времето е ветровито и мъгливо по високите части.

Температурите са между 0 и 5°. В алпийския пояс все още има дебела снежна покривка, допълва Бтв.

Според прогнозата за над планините ще има значителна облачност, а високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци.

Само на отделни места по най-високите части е възможно да превали слаб сняг. Вятърът ще се задържи силен и бурен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 2°.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!