Туристите от страни извън ЕС и ЕИП ще посещават Лувъра на по-висока цена

Снимка: Пиксабей

Лувърът в Париж ще увеличи цената на билетите за посетители, които не са от Европейския съюз и от Европейското икономическо пространство, включващо освен ЕС и Лихтенщайн, Норвегия и Исландия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

От 14 януари догодина билетите за тези посетители ще струват 32 евро. Това е с 10 евро повече от цената на настоящия билет.

Управата на музея взе това решение вчера и се надява постъпленията от това увеличение да са между 15 и 20 милиона евро на година, които ще бъдат вложени в разрешаването на структурни проблеми на Лувъра.

По-рано тази есен в музея беше извършен зрелищен обир, като драгоценностите на стойност 88 милиона евро още не са открити. Няколко души бяха арестувани за кражбата, извадила наяве сериозни проблеми със сигурността на Лувъра.

