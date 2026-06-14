Туристите са притеснени от акулите в гръцките морета

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Карта на наблюденията на акули в Гърция предизвика интерес в началото на летния сезон. Учени напомнят, че присъствието на акули в гръцките морета не означава повишен риск за туристите.

Голяма бяла акула беше заснета за първи път в Средиземно море през май месец тази година по време на операция за премахване на изоставени рибарски мрежи в Сицилийския проток от екип водолази от фондация „Здрави морета“.

В същото време публикации в гръцките медии насочиха вниманието и към научна карта на наблюденията на акули в гръцките морета.

Видеото е разпространено на 8 юни – Международния ден на океаните. Учените от мисията, които са направили записите, се радват, че това наблюдение ще помогне да се разбере по-добре разпространението и поведението на този критично застрашен вид.

Експерти успокояват, че картата на гръцките морета също не показва опасни плажове и не представлява система за предупреждение. Тя е научен инструмент, чрез който се събират данни за различни видове акули, наблюдавани в гръцки води през последните десетилетия.

Научните данни показват, че през последните близо 90 години са документирани над 4500 наблюдения на акули и сродни видове. Изследователите отбелязват, че регистрирани случаи има практически във всички морски райони на страната, както в Егейско и Йонийско море, така и около Крит и Атинската ривиера.

Това обаче не означава, че животните се намират близо до плажуващите или представляват непосредствена опасност за хората.

Според природозащитната организация iSea в гръцките морета се срещат 33 вида акули, които са естествена част от екосистемата на Средиземно море и присъстват в региона от хилядолетия.

Това е вторият смъртен случай след нападение на акула в Австралия през май

Морските биолози напомнят също, че срещите между хора и акули в Гърция са изключително редки. По данни, цитирани от гръцките медии, последният смъртен инцидент е регистриран преди повече от четири десетилетия – през 1981 година.

Всъщност тревогата на учените е в обратната посока. Според изследванията популациите на много видове акули в Средиземно море са намалели драстично заради свръхулов, случайно попадане в рибарски мрежи и влошаване на морската среда.

Основното послание на специалистите е, че акулите в гръцките морета не са новина. Новината е, че учените разполагат с все повече данни за тяхното разпространение, а в много случаи тези видове са критично застрашени от изчезване, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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